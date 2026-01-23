Rendez-Vous объяснилась за пресс-тур в Куршевеле

Сеть магазинов Rendez-Vous после обвинений сотрудников в сокращении выплат на фоне скандального пресс-тура во французский Куршевель заявила, что зарплаты не снижались, а поездка со звездами была организована локальной командой бутика к его дню рождения. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на заявление директора по внешним и внутренним коммуникациям компании Константина Тютрина.