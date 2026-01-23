Ричмонд
Rendez-Vous объяснилась за пресс-тур в Куршевеле

Rendez-Vous отвергла обвинения в снижении зарплат на фоне пресс-тура в Куршевель.

Сеть магазинов Rendez-Vous после обвинений сотрудников в сокращении выплат на фоне скандального пресс-тура во французский Куршевель заявила, что зарплаты не снижались, а поездка со звездами была организована локальной командой бутика к его дню рождения. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на заявление директора по внешним и внутренним коммуникациям компании Константина Тютрина.

По словам Тюрина, зарплаты в компании не сокращались. Изменилась система начисления процента от продаж.

Также он прокомментировал и вызвавший большой общественный резонанс пресс-тур компании Rendez-Vous в настоящее время недружественную России Францию. По случаю дня рождения магазина команда пригласила коллег из России и партнеров бренда — инфлюенсеров с целью «выстроить более эффективное взаимодействие с партнерами», уточнил Тюрин.

«Мы внимательно относимся к реакции аудитории и будем учитывать ее при планировании дальнейших проектов и форматов. Для нас важно подтверждать доверие не заявлениями, а реальной работой бренда — в сервисе, качестве и ежедневном опыте клиентов», — отметил директор по коммуникациям.

Как писал сайт KP.RU, в Госдуме раскритиковали пресс-тур российской обувной сети Rendez-Vous, который прошел на французском горнолыжном курорте Куршевель. Депутат Александр Толмачев подчеркнул, что организаторы мероприятия не сделали выводов из истории с «голой вечеринкой». Парламентарий заметил, что выбор заграничного элитного отеля для инфлюенсеров, уже сам по себе вызвал справедливое возмущение россиян.

Проводя дорогой тур во Франции, помогающей Украине, бренд отгораживается от России в момент, когда нужно объединение, указал Толмачев.