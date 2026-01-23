Новый платежный сервис с QR-кодом внедрен в Беларуси

ЕРИП в январе 2026-го запустил платежный сервис «Мой QR», который позволяет существенно упростить переводы для самозанятых и физлиц, сообщает БелТА со ссылкой на начальника главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Беларуси Антона Подреза.
По словам специалиста, перевод денег через новый платежный сервис бесплатный.
«Зайти на сайт ЕРИП, выбрать банк, в котором вы обслуживаетесь, ввести соответствующий идентификатор и сгенерировать QR-код. После этого QR-код можно распечатать, в виде гиперссылки отправить через мессенджер», — пояснил представитель Нацбанка.
По его словам, сервис точно будет востребован и у самозанятых, для которых с его помощью упростится оплата их услуг. В перспективе этот сервис доработают, в том числе, для совершения внутрибанковских платежей.
Кстати, Нацбанк сказал, что белорусы смогут пополнять счета в банках по номеру телефона.
