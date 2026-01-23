Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый платежный сервис с QR-кодом внедрен в Беларуси

ЕРИП запустил новый платежный сервис, который упростит жизнь самозанятым и физлицам.

Источник: Комсомольская правда

ЕРИП в январе 2026-го запустил платежный сервис «Мой QR», который позволяет существенно упростить переводы для самозанятых и физлиц, сообщает БелТА со ссылкой на начальника главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Беларуси Антона Подреза.

По словам специалиста, перевод денег через новый платежный сервис бесплатный.

«Зайти на сайт ЕРИП, выбрать банк, в котором вы обслуживаетесь, ввести соответствующий идентификатор и сгенерировать QR-код. После этого QR-код можно распечатать, в виде гиперссылки отправить через мессенджер», — пояснил представитель Нацбанка.

По его словам, сервис точно будет востребован и у самозанятых, для которых с его помощью упростится оплата их услуг. В перспективе этот сервис доработают, в том числе, для совершения внутрибанковских платежей.

Кстати, Нацбанк сказал, что белорусы смогут пополнять счета в банках по номеру телефона.

Мы писали, как сэкономить на налоговых вычетах и льготах в Беларуси в 2026: в чем поможет невысокая зарплата, какие преимущества у пенсионеров, семей с детьми и со студентами.

Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко повысил тарифы ЖКУ в Беларуси в 2026: с января на 19,37 рубля, с июля — на 3,13.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше