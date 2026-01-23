Ричмонд
Экс-басист Scorpions Бухгольц умер от рака

Экс-басист Scorpions Фрэнсис Бухгольц скончался на 72-м году жизни.

Источник: Аргументы и факты

Бывший басист немецкой рок-группы Scorpions Фрэнсис Бухгольц скончался на 72-м году жизни, пишет The US Sun.

«Басист Фрэнсис Бухгольц, наиболее известный по работе со Scorpions и Michael Schenker s Temple Of Rock, скончался в возрасте 71 года», — сказано в материале.

По данным издания, Фрэнсис Бухгольц умер 22 января после продолжительной борьбы с раком.

Фрэнсис Бухгольц родился в Германии в 1954-м. Был басистом Scorpions с 1973 по 1992 год. Музыкант также играл в группах Michael Schenker s Temple Of Rock и Phantom 5. У него остались трое детей — сын Себастьян, дочери-близнецы Луиза и Мариэтта.

Ранее сообщалось, что музыкант Такер Циммерман погиб в Бельгии при пожаре.