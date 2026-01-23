Экс-басист Scorpions Бухгольц умер от рака

Фрэнсис Бухгольц родился в Германии в 1954-м. Был басистом Scorpions с 1973 по 1992 год. Музыкант также играл в группах Michael Schenker s Temple Of Rock и Phantom 5. У него остались трое детей — сын Себастьян, дочери-близнецы Луиза и Мариэтта.