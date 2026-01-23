Дорожные службы Ростовской области перешли на усиленный режим работы

Алена Беликова обратилась к водителям с просьбой о повышенной внимательности. В условиях сильного снегопада и гололедицы рекомендуется воздержаться от парковки на обочинах и мостах. При возникновении затруднительной ситуации на дороге необходимо включить аварийную сигнализацию, чтобы обезопасить себя и других участников движения. Ответственное поведение каждого водителя является ключевым фактором общей безопасности.