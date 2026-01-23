Дорожные службы Ростовской области перешли на усиленный режим работы

Из-за ухудшения дорожные службы Ростовской области перешли на усиленный график работы. О мерах, принимаемых для обеспечения безопасности на дорогах, сообщила заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.
В полную готовность приведен весь парк специализированной техники, насчитывающий более пятисот единиц. Сотрудники предприятий несут круглосуточное дежурство, оперативно выполняя работы по очистке от снега региональных и межмуниципальных трасс. Одновременно с этим проводится обработка дорог противогололедными материалами, объем которых превышает 170 тысяч тонн.
Алена Беликова обратилась к водителям с просьбой о повышенной внимательности. В условиях сильного снегопада и гололедицы рекомендуется воздержаться от парковки на обочинах и мостах. При возникновении затруднительной ситуации на дороге необходимо включить аварийную сигнализацию, чтобы обезопасить себя и других участников движения. Ответственное поведение каждого водителя является ключевым фактором общей безопасности.
На случай возникновения нештатных ситуаций на дорогах действует единый номер экстренных служб 112. Также жители могут обратиться в диспетчерскую службу областного министерства транспорта по специально выделенному телефону 8 (863) 253−57−27.
