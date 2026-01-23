Врач назвал самые частые травмы зимой на тюбингах

Веселое зимнее развлечение на тюбингах может таить в себе серьезные риски для здоровья, предупредил заведующий отделением травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы Минздрава России Александр Саутенко. Надувные «ватрушки» практически невозможно контролировать. Об этом пишет RT.
«В отличие от традиционных санок, тюбинг может разгоняться настолько, что человек практически теряет контроль над направлением движения, это повышает вероятность столкновения с препятствиями или другими катающимися людьми», — объяснил Саутенко.
Чаще всего травмы происходят при ударах о деревья, заборы или фонари, а также при падениях с горки. Эксперт отметил, что дети особенно подвержены опасности. Их координация и способность предвидеть опасность еще развиваются.
Наиболее распространенные травмы — ушибы, растяжения и переломы, а к опасным относятся повреждения головы и шеи. Чтобы снизить риск, Саутенко посоветовал выбирать только оборудованные трассы с безопасной зоной для остановки, надевать шлем и сидеть лицом вперед при спуске.
Ранее стало известно, что в Новгородской области две девушки погибли, катаясь на «ватрушке», которую привязали к автомобилю в городе Сольцы.