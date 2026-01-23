Два младенца умерли из-за смеси Nestlé во Франции

Во французских городах Анже и Бордо два младенца скончались, предположительно, из-за детской смеси Nestle. Об этом в пятницу, 23 января, сообщила радиостанция RMC.
— Уже два расследования возбуждены после недавней смерти двух грудничков в Анже и Бордо. Оба употребляли сухое молоко марки Guigoz, которое группа Nestle стала массово отзывать в начале года, — говорится в сообщении.
Первый малыш умер 23 декабря в Анже — девочке было чуть меньше месяца. Второй младенец скончался 8 января в больнице Бордо — на момент смерти ему было 14 дней. Причиной стали серьезные проблемы с пищеварением, после появления которых мать ребенка срочно привезла его в клинику. Первые анализы пока не выявили связи между смертью детей и сухим молоком от Nestle.
Компания отозвала свои молочные смеси из-за возможного содержания в них токсина цереулида, который вырабатывают некоторыми штаммами бактерий. После употребления такого продукта может начаться рвота или диарея, симптомы схожи с пищевым отравлением или аллергией на коровье молоко, передает станция.
6 января компания «Нестле Россия», которая представляет интересы корпорации Nestle в стране, добровольно отозвала ограниченное количество своих сухих быстрорастворимых молочных и кисломолочных смесей. Причиной также стало содержание токсина цереулида, который также известен как арахидоновая кислота.