Врач Меньщикова раскрыла, почему аппетит может отсутствовать по утрам

Врач Анна Меньщикова заявила, что аппетит по утрам может отсутствовать из-за хронического стресса.

Источник: Аргументы и факты

Отсутствие аппетита по утрам может быть признаком хронического стресса и сбоя внутренних биоритмов организма. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог Анна Меньщикова.

По ее словам, нерегулярный режим дня и недосып нарушают выработку гормонов, отвечающих за чувство голода и насыщения. Хронический стресс и утренняя суета активизируют нервную систему, что замедляет пищеварительные процессы.

Поздний или плотный ужин также может стать причиной отсутствия аппетита с утра. Постоянный пропуск завтрака, предупредила врач, повышает риск образования камней в желчном пузыре, вызывает изжогу и может привести к перееданию в течение дня.

Для возвращения аппетита Меньщикова рекомендует легкий ужин за 3−4 часа до сна и создание спокойного утреннего ритуала для приема пищи без спешки и гаджетов.

