Украинский пленный: Немецкие инструкторы обучали солдат ВСУ на русском языке

Немецкие инструкторы обучали бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из 60-й бригады на русском языке. Об этом рассказал украинский солдат Александр Салюков, который попал в плен на Краснолиманском направлении.

— Поначалу был конкурс, кого в Германию берут. А потом, как оказалось, берут вообще абсолютно всех. Немцы, они русскоговорящие, нас обучали, — передает слова Салюкова РИА Новости.

Ранее пленный украинский солдат Павел Гейко сообщил, что армия Украины понесла большие потери в Мирнограде Донецкой Народной Республики. По его словам, там «полная разруха», а также «валяются горы трупов».

12 января также стало известно, что пленный офицер ВСУ раскрыл российским военнослужащим расположение нескольких украинских подразделений в Донбассе. Офицер раскрыл ряд ключевых позиций, включая пулеметные точки и точки взлета БПЛА, и эта информация была использована для нанесения огневого поражения как артиллерией, так и FPV-дронами.

Ранее пленный украинский военный Сергей Лях раскрыл способ закончить конфликт за сутки.

