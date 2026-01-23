Мерц: Германия готова присоединиться к Совету мира, но не в нынешнем виде

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони заявил, что готов присоединиться к Совету мира, но Берлин не может «принять его структуру управления» в текущем виде.
По словам Мерца, это невозможно сделать по конституционным соображениям, хотя Германия готова поддерживать мирный процесс в Газе и других регионах совместно с инициированным президентом США Советом мира.
Канцлер сообщил об этом Трампу несколько недель назад. И напомнил, что Совет мира должен курировать, прежде всего, мирный процесс в Газе, включая разоружение ХАМАС.
Он также подчеркнул, что Германия открыта для поиска новых форматов сотрудничества с США в решении мировых конфликтов.
«Мы, конечно, готовы изучить другие, новые формы сотрудничества с Соединенными Штатами Америки, если речь идет о поиске новых форматов, которые приблизят нас к миру в различных регионах мира», — подчеркнул Мерц.
22 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе представители 19 стран подписали устав Совета мира, который был создан в рамках мирного урегулирования в секторе Газа. Дональд Трамп сообщил, что к организации присоединились и другие государства.
Совет мира будет отвечать за управление сектором Газа, однако его деятельность также будет направлена на предотвращение и урегулирование конфликтов в других регионах.