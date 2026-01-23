Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц: Германия готова присоединиться к Совету мира, но не в нынешнем виде

Германия не против войти в Совет мира, однако это не позволяет Конституция страны.

Источник: Комсомольская правда

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони заявил, что готов присоединиться к Совету мира, но Берлин не может «принять его структуру управления» в текущем виде.

По словам Мерца, это невозможно сделать по конституционным соображениям, хотя Германия готова поддерживать мирный процесс в Газе и других регионах совместно с инициированным президентом США Советом мира.

Канцлер сообщил об этом Трампу несколько недель назад. И напомнил, что Совет мира должен курировать, прежде всего, мирный процесс в Газе, включая разоружение ХАМАС.

Он также подчеркнул, что Германия открыта для поиска новых форматов сотрудничества с США в решении мировых конфликтов.

«Мы, конечно, готовы изучить другие, новые формы сотрудничества с Соединенными Штатами Америки, если речь идет о поиске новых форматов, которые приблизят нас к миру в различных регионах мира», — подчеркнул Мерц.

22 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе представители 19 стран подписали устав Совета мира, который был создан в рамках мирного урегулирования в секторе Газа. Дональд Трамп сообщил, что к организации присоединились и другие государства.

Совет мира будет отвечать за управление сектором Газа, однако его деятельность также будет направлена на предотвращение и урегулирование конфликтов в других регионах.

Узнать больше по теме
Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
Читать дальше