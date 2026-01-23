В детском питании трех мировых брендов обнаружили опасный токсин: Nestlе, Danone и Lactalis снимают с продажи продукцию в десятках странах, включая Молдову

Nestlé, Danone и Lactalis отозвали партии молочных смесей.
Три крупнейших молочных концерна мира, Nestlé, Danone и Lactalis, отозвали крупные партии детских молочных смесей после выявления загрязнения церулидом — токсином, который может вызывать рвоту, диарею и боли в животе, сообщает Logos Press.
По данным Euronews, источник загрязнения связан с единственным китайским поставщиком масла ARA (арахидоновой кислоты), критически важного ингредиента премиальных детских смесей. Lactalis стала последней компанией, объявившей об отзыве шести партий бренда детской смеси Picot, распространявшегося в 18 странах мира.
У Danone масштабы отзыва пока меньше. По запросу Агентства по продовольствию Сингапура была изъята всего одна партия, произведённая в Таиланде, ещё до попадания на рынок.
Nestlé первой начала изымать свои смеси с рынков более чем 60 стран после обнаружения загрязнения на одном из своих предприятий в Нидерландах. Добровольный отзыв компании превратился в один из крупнейших в её истории и затронул несколько брендов, включая SMA, Beba, Guigoz и Alfamino.
