В детском питании трех мировых брендов обнаружили опасный токсин: Nestlе, Danone и Lactalis снимают с продажи продукцию в десятках странах, включая Молдову

Nestlé первой начала изымать свои смеси с рынков более чем 60 стран после обнаружения загрязнения на одном из своих предприятий в Нидерландах. Добровольный отзыв компании превратился в один из крупнейших в её истории и затронул несколько брендов, включая SMA, Beba, Guigoz и Alfamino.