Международная федерация допустила российских юниоров к турнирам с флагом РФ

Международная федерация тяжёлой атлетики допустила российских спортсменов в возрасте до 20 лет к участию в международных турнирах с использованием флага и гимна страны.
Решение касается юниорских соревнований и позволяет атлетам представлять Россию с национальной символикой.
Ранее Эстонию лишили права проведения чемпионата Европы по фехтованию из-за отказа выдавать визы российским и белорусским спортсменам. Как сообщало местное издание Õhtuleht, соревнования перенесли во Францию и планируют провести летом 2026 года, при этом конкретный город пока не назван.
До этого Международная федерация фехтования также допустила российских юниоров к международным соревнованиям с флагом и гимном. Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявлял, что соответствующее решение было принято накануне Нового года, и отметил, что первыми в новом статусе должны выступить российские рапиристки на турнире в ОАЭ.