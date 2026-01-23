Международная федерация допустила российских юниоров к турнирам с флагом РФ

До этого Международная федерация фехтования также допустила российских юниоров к международным соревнованиям с флагом и гимном. Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявлял, что соответствующее решение было принято накануне Нового года, и отметил, что первыми в новом статусе должны выступить российские рапиристки на турнире в ОАЭ.