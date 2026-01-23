Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Международная федерация допустила российских юниоров к турнирам с флагом РФ

Российские тяжелоатлеты до 20 лет смогут выступать на международных соревнованиях с национальной символикой.

Источник: Аргументы и факты

Международная федерация тяжёлой атлетики допустила российских спортсменов в возрасте до 20 лет к участию в международных турнирах с использованием флага и гимна страны.

Решение касается юниорских соревнований и позволяет атлетам представлять Россию с национальной символикой.

Ранее Эстонию лишили права проведения чемпионата Европы по фехтованию из-за отказа выдавать визы российским и белорусским спортсменам. Как сообщало местное издание Õhtuleht, соревнования перенесли во Францию и планируют провести летом 2026 года, при этом конкретный город пока не назван.

До этого Международная федерация фехтования также допустила российских юниоров к международным соревнованиям с флагом и гимном. Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявлял, что соответствующее решение было принято накануне Нового года, и отметил, что первыми в новом статусе должны выступить российские рапиристки на турнире в ОАЭ.