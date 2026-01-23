Названа причина страшной катастрофы с поездами в Испании: все дело в одной трещине

В документах также говорится, что если рельс был поврежден, то передняя часть пути могла выдержать вес колеса только на короткое время. В результате в месте повреждения образуется ступенька, и когда по рельсу проезжает поезд, колесо ударяется об неё. Важно отметить, что повреждение рельса, вероятно, произошло до того, как по нему поехал поезд.