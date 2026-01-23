Названа причина страшной катастрофы с поездами в Испании: все дело в одной трещине

Испанская комиссия по расследованию железнодорожных аварий (CIAF) выяснила, что причиной крушения поезда на юге Испании, в котором погибло 45 человек, скорее всего, стал поврежденный рельс. Об этом говорится в предварительном отчете комиссии, опубликованном в пятницу.
«В ходе осмотра поезда Iryo были обнаружены зазубрины на соприкасающейся с рельсами поверхности колёс с правой стороны вагонов 2, 3, 4 и 5. Эти зазубрины на колёсах и зафиксированная деформация рельса соответствуют версии о том, что рельс был разрушен», — сказано в отчете.
В документах также говорится, что если рельс был поврежден, то передняя часть пути могла выдержать вес колеса только на короткое время. В результате в месте повреждения образуется ступенька, и когда по рельсу проезжает поезд, колесо ударяется об неё. Важно отметить, что повреждение рельса, вероятно, произошло до того, как по нему поехал поезд.
Однако комиссия также указывает, что её выводы нуждаются в более детальном изучении и с техническими расчетами и анализом. Пока это неподтвержденная информация.
Ранее KP.RU сообщил, что 21 января в Испании произошло другое крушение поезда, тоже пассажирского. Известно о 15 пострадавших.