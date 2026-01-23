Поддержка айтишников в Башкирии: специалистам выдали льготные ипотеки на 12 млрд рублей

В 2025 году в Башкирии было одобрено 292 льготных ипотечных кредита для сотрудников IT-сферы на общую сумму 2 миллиарда 94 миллиона рублей. Как сообщило Министерство цифрового развития государственного управления республики, за все время действия программы льготного кредитования выдано уже 1739 ипотек.
По словам главы ведомства Геннадия Разумикина, механизм льготной ипотеки для айтишников является важной мерой не только поддержки кадров, но и экономики региона в целом. Он позволяет привлекать молодежь в цифровую отрасль и стимулирует жилищное строительство. Суммарный объем выданных с начала программы кредитов превысил 12 миллиардов рублей.
Право на льготную ипотеку имеют сотрудники аккредитованных Министерством цифрового развития РФ IT-компаний, которые применяют налоговые льготы и раскрывают сведения, составляющие налоговую тайну. Льготная ставка может быть скомбинирована с рыночным кредитом, что позволяет увеличить максимальную сумму займа до 18 миллионов рублей.
Основные требования к заемщику: гражданство РФ, работа в аккредитованной ИТ-компании в течение всего срока кредита, возраст до 50 лет. Требования к средней зарплате за последние три месяца различаются: от 150 тысяч рублей для работающих в Уфе и от 90 тысяч рублей — для всех остальных населенных пунктов республики. Проверить, подпадает ли организация под условия программы, можно на портале «Госуслуги».
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.