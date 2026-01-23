Поддержка айтишников в Башкирии: специалистам выдали льготные ипотеки на 12 млрд рублей

Основные требования к заемщику: гражданство РФ, работа в аккредитованной ИТ-компании в течение всего срока кредита, возраст до 50 лет. Требования к средней зарплате за последние три месяца различаются: от 150 тысяч рублей для работающих в Уфе и от 90 тысяч рублей — для всех остальных населенных пунктов республики. Проверить, подпадает ли организация под условия программы, можно на портале «Госуслуги».