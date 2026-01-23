Пушилин заявил, что районы в центре Донецка распределены под застройку

Ряд районов в центральной части Донецка и Макеевки, находившиеся ранее близ линии боевого соприкосновения, были распределены под жилищное строительство. Об этом сообщил сайту телеканала «Звезда» глава ДНР Денис Пушилин.
«У нас уже участки земли в центральной части Донецка или Макеевки распределены», — сказал он.
По словам Пушилина, застройщики уже проходят согласования для получения разрешений на работу. Распределена также большая часть территорий, которые ранее находились поблизости от зоны боевых действий.
Пушилин подчеркнул, что речь идет не только о восстановлении, но и о возведении новых жилых кварталов.
Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили Новопавловку в ДНР и Павловку в Запорожье.