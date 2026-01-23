Экс-тренер сборной Украины Михайличенко избил киевского сантехника

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу и киевского «Динамо» Алексей Михайличенко избил сантехника в Печерском районе Киева. Об этом сообщает издание «Чемпион».
По словам жителей дома, инцидент произошел 21 января во второй половине дня во дворе жилого комплекса. Сантехник обслуживал несколько домов в районе, а причиной конфликта, по предварительным данным, стало отсутствие отопления.
Очевидцы утверждают, что в ходе ссоры Михайличенко нанес работнику коммунальных служб телесные повреждения. Одна из свидетельниц рассказала, что после происшествия связалась с Михайличенко по телефону, однако он, по ее словам, вел себя высокомерно и заявил, что ему безразлично возможное освещение инцидента в СМИ.
В отношении Михайличенко возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное легкое телесное повреждение».
