Дептранс сообщил об облегчении дорожной ситуации в Москве

В Москве открыли движение на нескольких ранее перекрытых участках. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в официальном телеграм-канале ведомства.

Специалисты ведомства детализировали список участков, где был восстановлен транспортный поток. Речь идёт, в частности, об Оружейном переулке, а также о съезде с МКАД на Ленинградское шоссе, ведущем в центр. Открыта для машин и улица Свободы, но только в направлении области.

Помимо этого, автомобилисты вновь могут пользоваться съездом с улицы Алабяна на Ленинградское шоссе, если их путь лежит за пределы города. Также стал доступен выезд с Ленинградского шоссе на внешнюю сторону Третьего транспортного кольца при движении в центр.

Дополнительно Дептранс сообщил об открытии движения на внешней стороне МКАД в районе Бусиновской эстакады и на самой Ленинградке, но только по направлению в область.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве перекрыли движение по внешней стороне МКАД. Ограничение введено в районе Бусиновской эстакады. Причины и точные сроки оглашены не были.

Самые актуальные новости о городе, транспорте и москвичах — в разделе «Москва» на Life.ru.