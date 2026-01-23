Дептранс сообщил об облегчении дорожной ситуации в Москве

Специалисты ведомства детализировали список участков, где был восстановлен транспортный поток. Речь идёт, в частности, об Оружейном переулке, а также о съезде с МКАД на Ленинградское шоссе, ведущем в центр. Открыта для машин и улица Свободы, но только в направлении области.
Помимо этого, автомобилисты вновь могут пользоваться съездом с улицы Алабяна на Ленинградское шоссе, если их путь лежит за пределы города. Также стал доступен выезд с Ленинградского шоссе на внешнюю сторону Третьего транспортного кольца при движении в центр.
Дополнительно Дептранс сообщил об открытии движения на внешней стороне МКАД в районе Бусиновской эстакады и на самой Ленинградке, но только по направлению в область.
Напомним, ранее сообщалось, что в Москве перекрыли движение по внешней стороне МКАД. Ограничение введено в районе Бусиновской эстакады. Причины и точные сроки оглашены не были.
