Умер Николай Берлев, ветеран «Альфы» и участник штурма дворца Амина

Умер Николай Берлев, участник штурма дворца Амина в Афганистане и ветеран первого состава группы «Альфа» КГБ СССР. Об этом сообщили представители сообщества «Ветераны группы “Альфа”.
«Скончался герой штурма дворца Тадж-Бек, ветеран Кремлевского полка и первого состава группы “А” КГБ СССР Николай Васильевич Берлев», — говорится в сообщении.
Уточняется, что Берлев скончался на 86-м году жизни. В 1963 году он начал работу в органах госбезопасности, принимал участие в охране дипломатических и консульских представительств. Являлся сотрудником первого состава группы «Альфа» 7-го управления КГБ СССР.
Берлев также участвовал в обмене генсека компартии Чили Луиса Корвалана на диссидента СССР Владимира Буковского в 1976 году.
