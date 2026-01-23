Ричмонд
Умер Николай Берлев, ветеран «Альфы» и участник штурма дворца Амина

Николай Берлев умер на 86-м году жизни.

Источник: Комсомольская правда

Умер Николай Берлев, участник штурма дворца Амина в Афганистане и ветеран первого состава группы «Альфа» КГБ СССР. Об этом сообщили представители сообщества «Ветераны группы “Альфа”.

«Скончался герой штурма дворца Тадж-Бек, ветеран Кремлевского полка и первого состава группы “А” КГБ СССР Николай Васильевич Берлев», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Берлев скончался на 86-м году жизни. В 1963 году он начал работу в органах госбезопасности, принимал участие в охране дипломатических и консульских представительств. Являлся сотрудником первого состава группы «Альфа» 7-го управления КГБ СССР.

Берлев также участвовал в обмене генсека компартии Чили Луиса Корвалана на диссидента СССР Владимира Буковского в 1976 году.

Ранее KP.RU сообщал, что на 85-м году жизни умерла заслуженная артистка России Лариса Крамер. Причины смерти пока что не разглашаются.