Российские войска действовали малыми группами при освобождении Симиновки

Во время освобождении населенного пункта Симиновка Харьковской области военнослужащие 82-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии 6-й гвардейской армии группировки «Север» работали малыми группами по корректировкам с беспилотников, не давая украинским войскам совершить маневр. Об этом в пятницу, 23 января, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.