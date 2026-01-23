Ричмонд
«Глупые женщины не любят»: актер Бурунов объяснил, почему не боится плакать. Видео

Актер Сергей Бурунов, известный по сериалу «Полицейский с Рублевки», поделился личными и эмоциональными размышлениями о мужской силе и проявлении чувств. По его словам, в слезах мужчин нет ничего постыдного. Более того, он назвал «глупыми» тех женщин, которые не способны понять и принять эту сторону мужской природы.

Актер считает, что в эмоциях нет ничего постыдного.

«Это глупые женщины не любят. В мужских слезах нет ничего постыдного. Это и есть человечность», — сказал Бурунов, слова которого приводит «Пятый канал».

Актер добавил, что слезы мужчины являются проявлением внутренней силы. По его словам, в такой момент мужчина эмоционально раскрывается перед женщиной, поскольку позволяет себе заплакать в ее присутствии. Тем самым он демонстрирует ей доверие, что, по мнению Бурунова, и является подлинной силой.