«Глупые женщины не любят»: актер Бурунов объяснил, почему не боится плакать. Видео

Актер Сергей Бурунов, известный по сериалу «Полицейский с Рублевки», поделился личными и эмоциональными размышлениями о мужской силе и проявлении чувств. По его словам, в слезах мужчин нет ничего постыдного. Более того, он назвал «глупыми» тех женщин, которые не способны понять и принять эту сторону мужской природы.