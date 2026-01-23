Зампред ЦБ объяснил, почему снижение ключевой ставки должно быть постепенным

По словам Заботкина, инфляционные ожидания граждан играют ключевую роль в определении того, какую процентную ставку они будут считать достаточной для сбережений, а не для полного расходования своих доходов. Это означает, что реальная сила денежно-кредитной политики (ДКП) зависит от этих ожиданий, даже если ключевая ставка не меняется. Он привёл в пример период, когда Банку России удалось стабилизировать инфляцию на уровне около 4%. Тогда инфляционные ожидания были ниже текущих, составляя в 2018—2019 годах примерно 8−10%.