Зампред ЦБ объяснил, почему снижение ключевой ставки должно быть постепенным

«Падать в отрицательный разрыв выпуска экономике не нужно. Важно, чтобы был исчерпан положительный разрыв — то есть чтобы производственные возможности, рост потенциального ВВП перегнал текущий уровень спроса», — отметил он.
По словам Заботкина, инфляционные ожидания граждан играют ключевую роль в определении того, какую процентную ставку они будут считать достаточной для сбережений, а не для полного расходования своих доходов. Это означает, что реальная сила денежно-кредитной политики (ДКП) зависит от этих ожиданий, даже если ключевая ставка не меняется. Он привёл в пример период, когда Банку России удалось стабилизировать инфляцию на уровне около 4%. Тогда инфляционные ожидания были ниже текущих, составляя в 2018—2019 годах примерно 8−10%.
Тем не менее Заботкин отметил, что связь между ожиданиями и реальной инфляцией не является простой и требует учета всех факторов.
В конце декабря Центробанк снизил ключевую ставку с 16,5 до 16%. В регуляторе отметили, что экономика продолжает движение к сбалансированному росту, однако инфляционные ожидания несколько усилились.
Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.