Путину рассказали про гонконгский грипп

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину в Московском физико-техническом институте (МФТИ) рассказали про наиболее распространенные сейчас вирусы гриппа, в том числе гонконгский, и разработку препаратов для борьбы с ними.
В пресс-службе Роспотребнадзора в декабре сообщали, что уровень сезонной заболеваемости респираторными инфекциями сохраняется в России, среди вирусов гриппа доминирует A (H3N2), известный как гонконгский.
Президент в пятницу посетил МФТИ. Ректор вуза Дмитрий Ливанов рассказал Путину об общей структуре, исследовательской работе отдельных институтов и планах развития Физтеха.
Ливанов рассказал, что, например, исследования института биофизики будущего в МФТИ ориентирован на обеспечение лекарственного суверенитета РФ. Успехи у российских ученых в этой сфере есть, отметил он, приведя в качестве примера первый в мире российский препарат прямого противовирусного действия, хорошо зарекомендовавший себя во время пандемии коронавируса.
«А патогенный грипп — это еще что такое?» — поинтересовался Путин, изучая представленную презентацию.
Директор института биофизики будущего, глава совета директоров компании «ХимРар» Андрей Иващенко ответил, что это, в частности, такой вирус, который есть сейчас в России.
«Грипп А сейчас самый распространенный», — уточнил президент.
Иващенко пояснил, что такие вирусы гриппа чреваты различными осложнениями.
«Некоторые легко переносятся, а идут волнами иной раз такие, которые с пневмонией следуют или тромбозы… А лекарства, которые делались в пандемию — от ковида и так далее — уже не действуют, потому что резистентность уже развилась у этих вирусов», — рассказал директор института, добавив, что это влечет необходимость быстро делать следующий препарат, который останавливает деление вируса.
«Под будущий вирус», — уточнил Путин.
Президент оценил работу исследовательских прикладных институтов МФТИ.
«Очень интересно, конечно, то, что вы объединяете образование, науку и производство, связь с компаниями. Здорово», — отметил Путин.
В вузе действуют пять инжиниринговых институтов, выполняющих около 75% исследований и разработок МФТИ. Это институты квантовых технологий, электродвижения, биофизики будущего, искусственного интеллекта и институт цифрового неба.