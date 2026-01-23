Врач Ивашков рассказал об опасности детокс-диет

Онколог Владимир Ивашков предупредил, что соблюдение детокс-диет может привести к проблемам со здоровьем.
Владимир Ивашков отметил, что организм человека является совершенной самоочищающейся системой. Поэтому детокс-программы не смогут вывести вредные вещества лучше него самого. Специалист добавил, что если бы они не выводились естественным путем, то люди бы серьезно болели.
Врач также призвал отказаться от использования соков, чаев и голодания в рамках детокс-диет.
«Вес уходит за счет потери воды и мышечной массы, а не жира. После окончания детокса вес быстро возвращается. Такие ограничения могут быть опасны: вызывать дефицит витаминов, нарушение электролитного баланса и проблемы с пищеварением», — добавил он в Telegram.
