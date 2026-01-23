Ричмонд
Двух охранников арестовали за убийство посетителя ТЦ в Петербурге

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для двух охранников, обвиняемых в убийстве посетителя торгового центра.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для двух охранников, обвиняемых в убийстве посетителя торгового центра. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.

«Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мамрико Читанавы и Исмаила Гатиева», — говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 21 января в ТЦ «Сити Молл» охранники супермаркета заподозрили мужчину в краже. Они повалили его на пол, избили и задушили.

В больнице пострадавший скончался от механической асфиксии. Третий сотрудник охраны, участвовавший в инциденте, скрылся и объявлен в розыск.

