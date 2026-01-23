Ну и ну, такого в Молдове еще не было: Произошло землетрясение с эпицентром в Глодянах

Под утро жители Бельц и ближайших сел услышали странный низкий гул. Позже выяснилось, что это было землетрясение.
По данным Национального института исследований и развития физики Земли (INCDFP, Румыния), сегодня, 23 января 2026 года в 05:15:04 по местному времени зарегистрировано слабое землетрясение магнитудой 3,0−3,1.
Эпицентр находился в районе города Глодяны, в 17 км к северо-западу от Бельц, на небольшой глубине.
Толчки ощущались в Бельцах и окрестностях.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
За публикацию фотографий представителей власти с кривой ухмылкой или ковыряющимся в носу будут жестко наказывать: Раньше молдавских политиков как только не снимали для СМИ — никаких санкций.
Быть под прицелом фото и видеокамер — удел всех политиков мира, но только ПАС-овцы пеняют на зеркало (далее…).
Власти Молдовы лгут, что люди мерзнут в квартирах из-за советской архитектуры: Почему раньше строили лучше, а в старых домах теплее, чем в новостройках — специалист объяснил на пальцах.
В МССР ставку делали на индустриальные методы, надежность конструкции и встроенные решения, а не на дорогие навесные фасадные системы (далее…).
«Майю Санду просто неправильно поняли, а ее слова вырвали из контекста»: Челядь начала «отмазывать» президента Молдовы после ее слов о готовности проголосовать за унирю.
Заявление Майи Санду о готовности проголосовать за унирю «вырвали из контекста», попытался объяснить в Давосе премьер Александру Мунтяну (далее…).