Депутаты Башкирии предложили признать ТКО растительный мусор: законопроект направили правительству РФ

Парламент Башкирии направил правительству России законопроект, предлагающий внести изменения в федеральное законодательство об отходах. Инициатива призвана решить проблему с утилизацией растительных отходов, таких как новогодние ели, скошенная трава и ветки.
Как пояснил председатель Государственного Собрания республики Константин Толкачев, проблема имеет ярко выраженный сезонный характер. В январе у контейнерных площадок скапливаются выброшенные новогодние ели, весной и осенью — огромное количество травы и веток после субботников и работ на приусадебных участках. В настоящее время такие отходы формально не считаются твердыми коммунальными отходами и не входят в зону ответственности региональных операторов по обращению с ТКО, что создает правовую неопределенность и приводит к несанкционированным свалкам.
Согласно тексту законопроекта, предлагается отнести к ТКО отходы, образующиеся при содержании зеленых насаждений на придомовых территориях многоквартирных домов и на участках с индивидуальными жилыми домами. При подготовке документа был изучен опыт 52 субъектов РФ, где эту проблему решают по-разному. Принятие закона, по мнению Толкачева, обеспечит единый и понятный механизм по всей стране.
После получения заключения правительства РФ на проект будет принято решение о его внесении в Государственную Думу для дальнейшего рассмотрения.
