Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутаты Башкирии предложили признать ТКО растительный мусор: законопроект направили правительству РФ

Башкирия предложила правительству РФ решение проблемы растительного мусора.

Источник: Комсомольская правда

Парламент Башкирии направил правительству России законопроект, предлагающий внести изменения в федеральное законодательство об отходах. Инициатива призвана решить проблему с утилизацией растительных отходов, таких как новогодние ели, скошенная трава и ветки.

Как пояснил председатель Государственного Собрания республики Константин Толкачев, проблема имеет ярко выраженный сезонный характер. В январе у контейнерных площадок скапливаются выброшенные новогодние ели, весной и осенью — огромное количество травы и веток после субботников и работ на приусадебных участках. В настоящее время такие отходы формально не считаются твердыми коммунальными отходами и не входят в зону ответственности региональных операторов по обращению с ТКО, что создает правовую неопределенность и приводит к несанкционированным свалкам.

Согласно тексту законопроекта, предлагается отнести к ТКО отходы, образующиеся при содержании зеленых насаждений на придомовых территориях многоквартирных домов и на участках с индивидуальными жилыми домами. При подготовке документа был изучен опыт 52 субъектов РФ, где эту проблему решают по-разному. Принятие закона, по мнению Толкачева, обеспечит единый и понятный механизм по всей стране.

После получения заключения правительства РФ на проект будет принято решение о его внесении в Государственную Думу для дальнейшего рассмотрения.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.