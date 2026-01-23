Депутаты Башкирии предложили признать ТКО растительный мусор: законопроект направили правительству РФ

Как пояснил председатель Государственного Собрания республики Константин Толкачев, проблема имеет ярко выраженный сезонный характер. В январе у контейнерных площадок скапливаются выброшенные новогодние ели, весной и осенью — огромное количество травы и веток после субботников и работ на приусадебных участках. В настоящее время такие отходы формально не считаются твердыми коммунальными отходами и не входят в зону ответственности региональных операторов по обращению с ТКО, что создает правовую неопределенность и приводит к несанкционированным свалкам.