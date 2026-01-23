Зарплаты на вахте в Ростовской области превысили 300 тысяч рублей

Согласно исследованию, лидером по зарплатным предложениям стала профессия прессовщика. Работодатели в среднем готовы были выплачивать таким специалистам 308 120 рублей в месяц. Эта работа, связанная с обработкой материалов под высоким давлением, требует высокой квалификации и строгого соблюдения технологических норм. За год предложения для прессовщиков выросли почти на половину.