Зарплаты на вахте в Ростовской области превысили 300 тысяч рублей

В Ростовской области предложения по оплате труда для вахтовых специалистов в 2025 году достигли рекордных значений. Как сообщают в «Авито Работа», максимальный уровень доходов отмечен в сегменте промышленных и производственных профессий.
Согласно исследованию, лидером по зарплатным предложениям стала профессия прессовщика. Работодатели в среднем готовы были выплачивать таким специалистам 308 120 рублей в месяц. Эта работа, связанная с обработкой материалов под высоким давлением, требует высокой квалификации и строгого соблюдения технологических норм. За год предложения для прессовщиков выросли почти на половину.
Вторую позицию в рейтинге заняли плавильщики, средние зарплатные ожидания для которых составили 251 212 рублей в месяц, что на 40% превышает показатели предыдущего года.
Замыкают тройку наиболее высокооплачиваемых вахтовых специалистов дефектоскописты, контролирующие качество материалов и сварных швов. Им работодатели предлагали в среднем 235 000 рублей ежемесячно, что также демонстрирует рост на 47% в годовом исчислении.
Аналитики подчеркивают, что указанные суммы являются усредненными показателями на основе вилок оплаты в вакансиях, а фактический доход может варьироваться в зависимости от конкретных условий и графика работы.
