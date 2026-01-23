МИД России призвал расширить наказание за сокрытие второго гражданства или ВНЖ

Документ размещён на портале проектов нормативных правовых актов. В нём вводится отдельное понятие «гражданин РФ, постоянно проживающий за рубежом». В министерстве отмечают, что консульский учёт сейчас носит уведомительный характер и не позволяет точно оценить число россиян за границей.
По данным МИД, на начало 2025 года на консульском учёте состояли более 2,2 млн человек, однако реальное число постоянно проживающих за рубежом значительно выше. Это, как считают в ведомстве, осложняет эвакуацию при ЧС, проведение выборов и референдумов, а также работу зарубежных учреждений. Законопроект предусматривает штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы до 400 часов. В случае принятия новые нормы предлагается ввести в действие с января 2028 года.
Ранее стало известно, что гражданин Германии Максим Житников получил российский паспорт после личного обращения к президенту РФ Владимиру Путину. Мужчина переехал во Владимирскую область вместе со своей супругой, являющейся гражданкой России, и детьми. Он пояснил, что решение о смене страны проживания было связано с его несогласием с ценностями, которые, по его мнению, активно навязываются в современной Европе.
