МИД России призвал расширить наказание за сокрытие второго гражданства или ВНЖ

По данным МИД, на начало 2025 года на консульском учёте состояли более 2,2 млн человек, однако реальное число постоянно проживающих за рубежом значительно выше. Это, как считают в ведомстве, осложняет эвакуацию при ЧС, проведение выборов и референдумов, а также работу зарубежных учреждений. Законопроект предусматривает штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы до 400 часов. В случае принятия новые нормы предлагается ввести в действие с января 2028 года.