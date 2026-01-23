Педиатр дала советы родителям, как обезопасить детей в аномальные морозы

Педиатр посоветовала в морозы обратить особое внимание на одежду ребенка и время прогулки.
В условиях морозной погоды детей следует одевать по принципу трехслойности. Нижний слой одежды должен отводить влагу, средний — обеспечивать теплоизоляцию, а верхний — защищать от ветра и осадков. Об этом рассказала заведующая санаторным отделением Ники детства Мадинат Сепиханова.
«Необходимо соблюдать как бы правило трех слоев: первый слой должен отводить влагу, второй — сохранять тепло, третий — защищать от ветра и снега», — сказала Сепиханова. Об этом она сообщила в интервью «Радио 1».
Педиатр отметила, что ношение чрезмерно тесной одежды и обуви, сдавливающих сосуды и нарушающих кровообращение, напротив, повышает вероятность обморожения. Кроме того, в период сильных морозов необходимо строго ограничивать продолжительность пребывания на улице.
«Не более 30−40 минут для детей двух-трех лет. Если вы видите, что ребенок мерзнет, сокращайте время лучше до 10−15 минут», — отметила специалист.
Она добавила, что для детей старше семи лет при условии активной прогулки допустимо пребывание на улице до 90 минут, однако оптимально разделить это время на два выхода. В отношении грудных детей и младенцев в возрасте до трех месяцев при температуре воздуха ниже −20 выходить на улицу не рекомендуется, пояснила педиатр.