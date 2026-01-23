Россиянам объяснили, что делать в случае передачи мошенникам кода из СМС

Россиянам следует немедленно прекратить общение с мошенниками, получившими код из СМС. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.
В ведомстве посоветовали не доверять звонкам от людей, представляющихся сотрудниками банка или государственных учреждений после случившегося. В Министерстве также предупредили, что аферисты могут запугивать жертву, утверждая, что ее аккаунты были взломаны или что она оказалась вовлечена в финансирование терроризма.
Кроме того, МВД рекомендовало проверить, не потерян ли доступ к маркетплейсам, электронной почте, аккаунту на портале «Госуслуги» и банковским приложениям. Если доступ все еще имеется, следует обновить пароли, активировать двухфакторную аутентификацию и завершить все активные сеансы. В случае, если мошенники все же получили доступ к аккаунтам, необходимо обратиться в службу поддержки соответствующих сервисов, в банк и в полицию, добавили в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».
Ранее стало известно, что в России создадут оперативный штаб для борьбы с интернет-мошенничеством. В его состав войдут представители основных федеральных ведомств, Банка России, кредитных организаций, операторов связи и цифровых платформ.
Также в пресс-службе МВД России рассказали о самых распространенных у мошенников схемах обмана россиян. В 2025 году ими стали переводы денег на «безопасный счет», инвестиции в криптовалюту, фишинговые ссылки и предоплата за товары.