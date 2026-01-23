Скончалась актриса из «Моей прекрасной няни» Елена Торшина

Российская актриса Елена Торшина, известная по роли в сериале «Моя прекрасная няня», скончалась на 62-м году жизни. Об этом в пятницу, 23 января, сообщил актер Станислав Садальский.
— Даже не знавшие Лену зрители через минуту после ее первого появления на сцене попадали под ее обаяние и устраивали овации. Невероятная харизма, талант и потрясающий голос. Последнее время все не ладилось у нее, умерли родители, потом мошенники кинули на деньги с продажей дачи, — рассказал артист.
Садальский также вспомнил, что несколько лет назад в Санкт-Петербурге одна из актрис сорвала его коллективу спектакль, и Торшина откликнулась на поиск замены, но артист увидел ее сообщение слишком поздно, передает «Газета.Ru».
Елена Торшина родилась 6 ноября 1964 года в Москве, позднее она окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. Актриса известна по ролям в спектаклях «Ведогонь-театра» и «Содружества актеров Таганки», а также сериалах «Моя прекрасная няня», «Кто в доме хозяин?», «Приключениях солдата Ивана Чонкина». Кроме того, она работала в «Современном театре антрепризы».