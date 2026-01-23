Садальский заявил, что экстрасенс предсказал смерть Торшиной

Российская актриса Елена Торшина спрашивала у экстрасенса Джулии Ванг дату своей смерти, и та ответила ей, что артистка умрет «на седьмом десятке». Тогда друзья Торшиной отнеслись к ее словам с юмором, но в результате предсказательница оказалась права. Об этом в пятницу, 23 января, рассказал актер Станислав Садальский.