Полиция нашла жителя Сочи, насильно искупавшего двух маленьких детей в море

Житель Сочи объяснил, зачем насильно купал детей зимой в море.

Источник: Аргументы и факты

Полицейские нашли жителя Сочи, который купал детей зимой в море. В ходе беседы с сотрудниками ПДН мужчина рассказал, что таким образом он их закаливал.

В пятницу в ряде Telegram-каналов появились кадры, на которых неизвестный мужчина насильно купает двоих детей в море в Сочи. На снятом очевидцем видео запечатлено, как мужчина сначала купает в море маленького мальчика, а затем девочку постарше. Дети громко кричат и плачут.

Семью посетили инспекторы ПДН.

«В ходе беседы сочинец объяснил свои действия как “метод закаливания” детей», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции также оценят условия жизни детей в семье.

Температура воды в Сочи 23 января составляет около 10 градусов, температура воздуха — 8 градусов.

Ранее сообщалось, что житель Сургута искупал в проруби годовалого сына.

Врач-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что отец подвергал риску жизнь сына, купая его в проруби в Сургуте.