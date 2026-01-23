Полиция нашла жителя Сочи, насильно искупавшего двух маленьких детей в море

В пятницу в ряде Telegram-каналов появились кадры, на которых неизвестный мужчина насильно купает двоих детей в море в Сочи. На снятом очевидцем видео запечатлено, как мужчина сначала купает в море маленького мальчика, а затем девочку постарше. Дети громко кричат и плачут.