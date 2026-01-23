Ричмонд
Жительницу Великобритании парализовало после нескольких МРТ головного мозга

Жительницу Великобритании парализовало после серии магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного мозга. Процедура и последующая реабилитация обошлись ей в 45 тысяч фунтов стерлингов (примерно 4,7 миллиона рублей). Об этом сообщили в Telegram-канале Mash.

— За эти деньги медики усадили ее в инвалидное кресло и выписывали антидепрессанты, — говорится в материале.

45-летняя ветеринарная медсестра Клэр Гарретт ударилась головой. Ей назначили серию МРТ с контрастом на основе гадолиния, после чего у женщины развились сердечные заболевания, обострились неврологические проблемы и возникли расстройства соединительной ткани.

Анализы показали, что спустя несколько месяцев после процедуры в ее организме сохраняется опасный уровень гадолиния. Теперь женщина требует возмещения ущерба в размере около 45 тысяч фунтов стерлингов, передает Telegram-канал.

Другой инцидент произошел с 22-летним россиянином. Молодого человека парализовало после употребления энергетиков. У него отказали ноги и развился некроз поджелудочной после постоянного употребления энергетиков. По словам пострадавшего, сначала он пил по банке в день, но позже увеличил дозу до пяти напитков с утра на голодный желудок.