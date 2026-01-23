Жительницу Великобритании парализовало после нескольких МРТ головного мозга

Другой инцидент произошел с 22-летним россиянином. Молодого человека парализовало после употребления энергетиков. У него отказали ноги и развился некроз поджелудочной после постоянного употребления энергетиков. По словам пострадавшего, сначала он пил по банке в день, но позже увеличил дозу до пяти напитков с утра на голодный желудок.