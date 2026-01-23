ТАСС: Буферные зоны фигурируют среди тем переговоров по Украине в Абу-Даби

По данным журналистов, во время трехсторонней встречи украинским дипломатам предложат отказаться от территорий в обмен на программу финансовой поддержки в размере 800 миллиардов долларов. В СМИ также отметили, что представители администрации США предоставят гарантии безопасности европейским государствам, которые намерены направить свои войска на территорию Украины.