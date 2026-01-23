Пушилин рассказал о туристических местах в ДНР

МОСКВА, 23 янв- РИА Новости. Помимо Азовского моря, на территории ДНР есть много других туристических мест, рассказал журналистам глава республики Денис Пушилин.
Глава ДНР отметил, что по территории республики проходит линия фронта, однако она отодвигается, и появляются возможности развития туристического потенциала, которому сейчас уделяется особое внимание. По его словам, трасса «Таврида» вокруг Азовского моря также благоприятно повлияет на туристическую составляющую региона.
«Но, опять же, есть много других туристически привлекательных мест, Хомутовская степь, “Каменные могилы”, и, вы знаете, побережье у нас тоже интересное, и там фламинго, который прилетает, это тоже (есть — ред.) в Донбассе», — рассказал Пушилин.