«Союз тигра и дракона процветает»: Life.ru наградили за укрепление российско-китайской дружбы

Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй вручил главному редактору Life.ru Марине Фещенко награду за вклад в укрепление российско-китайской дружбы. Церемония состоялась на приёме для представителей ведущих российских СМИ в дипломатическом представительстве КНР.

Главный редактор Life.ru получила награду за вклад в укрепление отношений Китая и России. Видео © Life.ru.

На мероприятии присутствовала официальный представитель МИД России Мария Захарова, а также ряд других высокопоставленных гостей. Выступая с ответной речью, Марина Фещенко процитировала восточную мудрость о том, что для быстрого пути нужно идти одному, а для долгого — вместе, отметив её особую актуальность на пороге года Огненной Лошади.

Она подчеркнула, что работа медиа находится на стыке культур и смыслов, зачастую требуя перевода не только с языка на язык, но и с менталитета на менталитет. Главред Life.ru выразила счастье принести награду в свою редакцию, отметив большую работу коллектива по укреплению дружбы между странами.

«Мы с ребятами очень много в этом году работали для укрепления действительно российско-китайской дружбы, очень много писали об этом. Наши продюсеры очень долго согласовывали интервью с господином послом (посол КНР Чжан Ханьхуэй). Было много бессонных ночей проведено. И вот в муках родился наш информационный продукт. Всем желаю с ним ознакомиться. Пусть дружба тигра и дракона процветает. Всех с наступающим китайским Новым годом», — подчеркнула Марина Фещенко.

Ранее Мария Захарова заявила о поступательном развитии российско-китайских отношений. Она подчеркнула, что стратегическое партнёрство двух стран выступает ключевым фактором стабильности в условиях беспрецедентной глобальной нестабильности. Захарова выразила уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних связей под руководством президентов Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Главные темы дня, которые определяют повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

