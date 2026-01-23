Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Aftenposten: только 10% беженцев в Норвегии планируют вернуться на Украину

В Норвегии заявили, что немногие из 100 тысяч украинских беженцев хотят добровольно вернуться на родину.

Источник: Аргументы и факты

Только 10% украинских беженцев в Норвегии планируют вернуться в свою страну после окончания конфликта на Украине, пишет Aftenposten.

Как указано в материале, с 2022 года в Норвегию прибыли 100 тысяч украинцев.

«Новое исследование показывает, что очень немногие из 100 тысяч украинских беженцев в Норвегии хотят добровольно вернуться на родину», — отмечается в публикации.

По данным издания, только 10% украинцев планируют отправиться на родину. Отмечается, что пока на Украину вернулись 5,4 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что в Германию въехали почти 20 тысяч украинцев в возрасте от 18 до 22 лет с августа 2025 года.