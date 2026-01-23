Aftenposten: только 10% беженцев в Норвегии планируют вернуться на Украину

Только 10% украинских беженцев в Норвегии планируют вернуться в свою страну после окончания конфликта на Украине, пишет Aftenposten.
Как указано в материале, с 2022 года в Норвегию прибыли 100 тысяч украинцев.
«Новое исследование показывает, что очень немногие из 100 тысяч украинских беженцев в Норвегии хотят добровольно вернуться на родину», — отмечается в публикации.
По данным издания, только 10% украинцев планируют отправиться на родину. Отмечается, что пока на Украину вернулись 5,4 тысячи человек.
Ранее сообщалось, что в Германию въехали почти 20 тысяч украинцев в возрасте от 18 до 22 лет с августа 2025 года.