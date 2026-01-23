Ричмонд
Умерла Елена Торшина, актриса из сериала «Моя прекрасная няня»

Актриса Елена Торшина умерла на 61-м году жизни.

Источник: Комсомольская правда

Умерла актриса Елена Торшина, известная зрителю по роли в сериале «Моя прекрасная няня». Об этом сообщил актер Станислав Садальский в соцсетях.

«Ушла Лена Торшина — была прекрасная актриса, голосистая, комическая и одновременно космическая. Фантастическая партнерша», — написал артист.

По его словам, Елена приглашала его на свое 60-летие и напомнила ему о предсказании Джулии Ванг, когда попросила озвучить свою дату смерти. Прорицательница сказала Трошиной, что это произойдет на седьмом десятке, они посмеялись.

«…Ванг оказалась права. Прощай, Ленка», — добавил Садальский.

Как писал сайт KP.RU, 21 января стало известно о смерти российской актрисы театра и кино, прославившейся благодаря главной роли в драме «Любка» Анастасии Городенцевой. Она умерла еще 13 июля прошлого года в возрасте 42 лет. Причиной смерти актрисы стало онкологическое заболевание.