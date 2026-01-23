Внучка Талызиной опубликовала редкий снимок с бабушкой в пямятный день

Напомним, что Валентина Илларионовна скончалась 21 июня, ей было 90 лет. В последние месяцы жизни она мужественно боролась с тяжёлым заболеванием — у актрисы диагностировали онкологию. Артистку похоронили на 25-м участке Ваганьковского кладбища, где она заранее приобрела место рядом с могилой своей матери.