Внучка Талызиной опубликовала редкий снимок с бабушкой в пямятный день

22 января, в день, когда народной артистке России Валентине Талызиной исполнился бы 91 год, её внучка Анастасия почтила память актрисы. В соцсетях она поделилась трогательным семейным фото, на котором Валентина Илларионовна запечатлена улыбающейся, а Анастасия нежно целует её в щеку.

Источник: Life.ru

«Сегодня ей исполнился бы 91 год», — коротко подписала публикацию 26-летняя Анастасия.

Близкие вспоминают, что в семье Талызину до последних дней называли просто Валечкой — с теплотой и любовью. Ранее, в день её ухода, внучка также делилась личными кадрами с бабушкой и матерью, актрисой Ксенией Хаировой.

Напомним, что Валентина Илларионовна скончалась 21 июня, ей было 90 лет. В последние месяцы жизни она мужественно боролась с тяжёлым заболеванием — у актрисы диагностировали онкологию. Артистку похоронили на 25-м участке Ваганьковского кладбища, где она заранее приобрела место рядом с могилой своей матери.

