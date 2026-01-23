Российских тяжёлоатлетов до 20 лет допустили до международных турниров с флагом

Послабления коснутся юниорских и молодёжных турниров. В IWF уточнили, что в молодежную категорию входят спортсмены от 13 до 17 лет, а в юниорскую — от 15 до 20 лет. Таким образом, юные тяжёлоатлеты из России и Белоруссии смогут вновь участвовать в международных стартах под своими национальными символами, чего они были лишены в предыдущие годы.
Ранее Life.ru писал, что международная федерация борьбы (UWW) разрешила российским борцам в возрасте до 24 лет участвовать в турнирах, представляя свою страну с флагом и гимном. Начиная с февраля 2025 года, российским атлетам разрешили соревноваться под эгидой UWW, используя их флаг. До этого момента они выступали на международных турнирах как нейтральные спортсмены.
Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.