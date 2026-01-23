Российских тяжёлоатлетов до 20 лет допустили до международных турниров с флагом

Послабления коснутся юниорских и молодёжных турниров. В IWF уточнили, что в молодежную категорию входят спортсмены от 13 до 17 лет, а в юниорскую — от 15 до 20 лет. Таким образом, юные тяжёлоатлеты из России и Белоруссии смогут вновь участвовать в международных стартах под своими национальными символами, чего они были лишены в предыдущие годы.