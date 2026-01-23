Ричмонд
Губерниев назвал прецедентом решение FIE о переносе чемпионата Европы из Эстонии

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев назвал важным прецедентом решение Международной федерации фехтования (FIE) лишить Эстонию права на проведение чемпионата Европы. Своё мнение он высказал в беседе с Sport24.

Источник: Life.ru

«Решение FIE — действительно очень важный прецедент. Можно сказать, что процесс пошёл. Если кто-то хочет проводить соревнования, но не пускать туда россиян, израильтян или американцев, не надо даже начинать. Чем больше будет таких случаев, тем активнее люди начнут понимать, что без русских ничего проводить невозможно», — ответил он.

Комментатор также отметил, что ему не понятны мотивы эстонской стороны. По его мнению, своим решением они фактически поработали на благо Франции и президента Эмманюэля Макрона, поскольку чемпионат Европы теперь пройдёт в этой стране. Губерниев заключил, что «вода постепенно будет точить камень», и итоги такого подхода станут очевидны со временем.

Напомним, что ранее Эстония лишилась права проведения чемпионата Европы по фехтованию в 2026 году. Решение об этом официально приняла FIE из-за отказа эстонских властей гарантировать въезд российским и белорусским спортсменам. Теперь соревнование пройдут с 16 по 21 июня на территории Антони во Франции.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

