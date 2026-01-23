Ричмонд
Зеленский: Параметры завершения конфликта на Украине обсуждают в Абу-Даби

В Абу-Даби представители США, России и Украины обсуждают параметры завершения вооруженного конфликта. Об этом в пятницу, 23 января, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Почти каждый час мне докладывают украинские представители, они находятся сейчас в Эмиратах, там сегодня украинская, американская и российская делегации, уже был разговор. Говорят про параметры завершения войны, — отметил лидер киевского режима.

Он рассказал об этом в обращении к гражданам, передает РИА Новости.

23 января министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдулла бин Заид Аль Нахайян заявил о начале трехсторонних переговоров, посвященных урегулированию конфликта на Украине. Позднее СМИ сообщили, что президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян встретился с главами делегаций России, США и Украины и пожелал им успехов на переговорах.

По данным журналистов, среди тем, которые обсуждают представители России, Украины и США на консультациях по вопросам безопасности в Абу-Даби, присутствуют буферные зоны и различные механизмы контроля.

