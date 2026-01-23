Принц Гарри с трудом смог сдержать слезы в суде против Daily Mail

Юрист ответчика спросил у Гарри, почему он не жаловался раньше, и тот заявил, что не мог предъявить претензии издателю газета из-за своего положения в королевской семье, которая традиционно придерживалась правила «не жалуйся и не объясняйся». При этом герцог заявил, что попытки добиться правды в суде только усугубили его ситуацию, поскольку из-за иска его намеренно атаковали в прессе, сделав жизнь его жены невыносимой. На этих словах голос принца задрожал, и он опустил голову, передает портал.