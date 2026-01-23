Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Принц Гарри с трудом смог сдержать слезы в суде против Daily Mail

Во время судебного заседания по иску принца Гарри против британской газеты Daily Mail, журналисты которой, по его словам, незаконно собирали информацию о нем, герцог Сассекский едва смог сдержать слезы. Об этом в пятницу, 23 января, сообщил портал Daily Beast.

Во время судебного заседания по иску принца Гарри против британской газеты Daily Mail, журналисты которой, по его словам, незаконно собирали информацию о нем, герцог Сассекский едва смог сдержать слезы. Об этом в пятницу, 23 января, сообщил портал Daily Beast.

В иске упоминаются 14 материалов, в которых, предположительно, использовали сведения, полученные нелегальными методами. Принц Гарри заявил, что это началось задолго до его знакомства с Меган Маркл и продолжалось по меньшей мере 20 лет.

Юрист ответчика спросил у Гарри, почему он не жаловался раньше, и тот заявил, что не мог предъявить претензии издателю газета из-за своего положения в королевской семье, которая традиционно придерживалась правила «не жалуйся и не объясняйся». При этом герцог заявил, что попытки добиться правды в суде только усугубили его ситуацию, поскольку из-за иска его намеренно атаковали в прессе, сделав жизнь его жены невыносимой. На этих словах голос принца задрожал, и он опустил голову, передает портал.

19 января принц Гарри прилетел из США в Лондон, чтобы принять участие в судебном заседании против газет Daily Mail и Mail on Sunday, которые он обвинил в нарушении конфиденциальности и незаконном сборе сведений о нем. Несмотря на то что герцог пробудет в городе четыре дня, король Великобритании Карл III отказался встретиться с ним.

Узнать больше по теме
Принц Гарри: биография, личная жизнь, отношения с королевской семьей
Жизнь британской королевской семьи всегда привлекала внимание прессы, а принц Гарри — один из наиболее ярких ее представителей. Составили биографию младшего сына правящего ныне Карла III и покойной принцессы Дианы.
Читать дальше