Принц Гарри с трудом смог сдержать слезы в суде против Daily Mail

Во время судебного заседания по иску принца Гарри против британской газеты Daily Mail, журналисты которой, по его словам, незаконно собирали информацию о нем, герцог Сассекский едва смог сдержать слезы. Об этом в пятницу, 23 января, сообщил портал Daily Beast.
В иске упоминаются 14 материалов, в которых, предположительно, использовали сведения, полученные нелегальными методами. Принц Гарри заявил, что это началось задолго до его знакомства с Меган Маркл и продолжалось по меньшей мере 20 лет.
Юрист ответчика спросил у Гарри, почему он не жаловался раньше, и тот заявил, что не мог предъявить претензии издателю газета из-за своего положения в королевской семье, которая традиционно придерживалась правила «не жалуйся и не объясняйся». При этом герцог заявил, что попытки добиться правды в суде только усугубили его ситуацию, поскольку из-за иска его намеренно атаковали в прессе, сделав жизнь его жены невыносимой. На этих словах голос принца задрожал, и он опустил голову, передает портал.
19 января принц Гарри прилетел из США в Лондон, чтобы принять участие в судебном заседании против газет Daily Mail и Mail on Sunday, которые он обвинил в нарушении конфиденциальности и незаконном сборе сведений о нем. Несмотря на то что герцог пробудет в городе четыре дня, король Великобритании Карл III отказался встретиться с ним.