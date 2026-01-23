Военкор Харченко: Большую часть зарплаты бойцы ВС РФ используют на нужды СВО

Большую часть зарплаты российские военнослужащие, участвующие в специальной военной операции (СВО), тратят на нужды подразделений. Если они отправляют деньги домой, это снижает их шансы на выживание. Об этом заявил военный корреспондент Александр Харченко.
Он добавил, что бойцам в условиях СВО приходится самостоятельно решать вопросы с обеспечением, выбирая дроны, тепловизоры, антидроновые покрытия и мотоциклы.
— Наличие всех этих гражданских товаров сильно влияют на выживаемость личного состава. Если в подразделении нет дронов, которые продаются на маркетплейсе, то и солдатам не доставят еду, не собьют «Бабу-ягу» и не выявят штурмующего противника, — написал Харченко в Telegram-канале.
Ранее депутаты Госдумы во главе с председателем ЛДПР Леонидом Слуцким предложили выплачивать журналистам, работающим в зоне СВО, единовременные компенсации. Если репортера ранят, он, согласно инициативе, должен получить миллион рублей, если увечье привело к инвалидности — два миллиона, а в случае гибели родные покойного получат три миллиона рублей.