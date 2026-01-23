Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военкор Харченко: Большую часть зарплаты бойцы ВС РФ используют на нужды СВО

Большую часть зарплаты российские военнослужащие, участвующие в специальной военной операции (СВО), тратят на нужды подразделений. Если они отправляют деньги домой, это снижает их шансы на выживание. Об этом заявил военный корреспондент Александр Харченко.

Большую часть зарплаты российские военнослужащие, участвующие в специальной военной операции (СВО), тратят на нужды подразделений. Если они отправляют деньги домой, это снижает их шансы на выживание. Об этом заявил военный корреспондент Александр Харченко.

Он добавил, что бойцам в условиях СВО приходится самостоятельно решать вопросы с обеспечением, выбирая дроны, тепловизоры, антидроновые покрытия и мотоциклы.

— Наличие всех этих гражданских товаров сильно влияют на выживаемость личного состава. Если в подразделении нет дронов, которые продаются на маркетплейсе, то и солдатам не доставят еду, не собьют «Бабу-ягу» и не выявят штурмующего противника, — написал Харченко в Telegram-канале.

Ранее депутаты Госдумы во главе с председателем ЛДПР Леонидом Слуцким предложили выплачивать журналистам, работающим в зоне СВО, единовременные компенсации. Если репортера ранят, он, согласно инициативе, должен получить миллион рублей, если увечье привело к инвалидности — два миллиона, а в случае гибели родные покойного получат три миллиона рублей.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше