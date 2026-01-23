Искавшую деньги на спасение ребенка мать из Ачинска обвинили в залечивании сына

Собиравшую средства на спасение сына жительницу города Ачинска Красноярского края обвинили в залечивании сына. Об этом сообщает «КП-Красноярск».
Лидия Рудольская искала деньги на обследования и лечение своего 14-летнего сына, который с детства страдал от различных недугов. В 2024 году мальчику поставили диагноз первичный иммунодефицит. Женщина рассказала, что врачи предлагали ей сдать ребенка в хоспис, однако она отказалась от этого, обратившись за помощью в зарубежные клиники.
После этого Лидия стала собирать средства на лечение в Израиле, где врачи оказались готовы провести мальчику операцию по пересадке костного мозга — на все это требовалось полмиллиона долларов.
При этом женщина должна была доказать, что не может добиться подобного лечения в России и предоставить нужные документы о том, что пыталась получить одобрение Минздрава на лечение за рубежом за счет государства.
В Национальном медицинском исследовательском центре имени Д. Рогачева в Москве, где ребенок проходил обследования, выяснилось, что мать сама «залечивает» ребенка. Врачи отметили, что мальчик не нуждается в пересадке костного мозга, а Лидия сама могла назначать своему сыну бесконечные обследования и процедуры помимо предписанных медиками.
