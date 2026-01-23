Искавшую деньги на спасение ребенка мать из Ачинска обвинили в залечивании сына

Лидия Рудольская искала деньги на обследования и лечение своего 14-летнего сына, который с детства страдал от различных недугов. В 2024 году мальчику поставили диагноз первичный иммунодефицит. Женщина рассказала, что врачи предлагали ей сдать ребенка в хоспис, однако она отказалась от этого, обратившись за помощью в зарубежные клиники.