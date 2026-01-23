Посол Келин: Совет мира Трампа раздражает Британию

Ранее Трамп формировал «Совет Мира» по Газе.
Создание по инициативе президента США Дональда Трампа международного «Совета мира» по урегулированию ситуации в Газе вызвало резкое раздражение у властей Великобритании и премьер-министра Кира Стармера. Об этом сообщил посол России в Лондоне Андрей Келин.
«Идея создания “Совета мира” вызвала здесь сильное раздражение. (Премьер Британии Кир — прим. ред URA.RU) Стармер фактически отказался в ней участвовать. Видимо, почувствовали, что начинает формироваться новый миропорядок, основанный не на привычных Западу и, в частности, Лондону правилах, а на совсем других», — сказал дипломат в интервью «Россия 24».
Отказ Лондона от участия в «Совете мира» связан с опасениями потерять влияние на ключевые международные процессы и ближневосточное урегулирование, где Великобритания традиционно действует в связке с США и партнерами по НАТО. Келин отметил, что в британской политической элите внимательно отслеживают, какие государства присоединятся к новой площадке, и обсуждают риски для сложившейся системы западных союзов и механизмов принятия решений.
На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент США Дональд Трамп объявил о создании новой международной организации — «Совета мира». Эта инициатива, по заявлению американского лидера, призвана стать платформой для решения глобальных конфликтов и может составить конкуренцию существующим институтам, таким как ООН. Подробнее — в материале URA.RU.