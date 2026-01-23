Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге арестовали двух охранников по делу об убийстве посетителя ТЦ

В Санкт-Петербурге охранников продуктового магазина подозревают в убийстве посетителя.

Источник: Аргументы и факты

Суд в Санкт-Петербурге арестовал двух охранников по делу об убийстве посетителя торгового центра, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Октябрьский суд Санкт-Петербурга заключил двух фигурантов дела под стражу до 21 марта.

Согласно версии следствия, 21 января охранники продуктового магазина в торговом центре заподозрили посетителя в краже. Фигуранты напали на него, повалили на пол и совершили удушение. Впоследствии потерпевший скончался.

Ранее сообщалось, что в Московской области задержали подозреваемого в двойном убийстве и поджоге.