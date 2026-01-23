В Петербурге арестовали двух охранников по делу об убийстве посетителя ТЦ

Суд в Санкт-Петербурге арестовал двух охранников по делу об убийстве посетителя торгового центра, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Октябрьский суд Санкт-Петербурга заключил двух фигурантов дела под стражу до 21 марта.
Согласно версии следствия, 21 января охранники продуктового магазина в торговом центре заподозрили посетителя в краже. Фигуранты напали на него, повалили на пол и совершили удушение. Впоследствии потерпевший скончался.
Ранее сообщалось, что в Московской области задержали подозреваемого в двойном убийстве и поджоге.