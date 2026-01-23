Мясников назвал боль сигналом, указывающим на инфаркт

Ранее Александр Мясников также высказывался о вопросах укрепления здоровья. В частности, он рассказывал о подходах к подготовке организма к зимнему купанию, подчеркнув, что даже регулярные закаливающие процедуры не дают полной гарантии безопасности и требуют взвешенного решения.