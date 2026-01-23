Мясников назвал боль сигналом, указывающим на инфаркт

Боль является важным сигналом тревоги, который может указывать на развитие инфаркта, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
Выступая в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1», он пояснил, что болевые ощущения при ишемии выполняют защитную функцию. По словам Мясникова, боль заставляет человека остановиться и обратить внимание на опасное состояние.
При этом врач отметил, что особую группу риска составляют люди, у которых инфаркт протекает без боли. Отсутствие болевого сигнала, по его словам, существенно затрудняет своевременное распознавание угрозы и повышает вероятность тяжелых последствий.
Ранее Александр Мясников также высказывался о вопросах укрепления здоровья. В частности, он рассказывал о подходах к подготовке организма к зимнему купанию, подчеркнув, что даже регулярные закаливающие процедуры не дают полной гарантии безопасности и требуют взвешенного решения.