Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мясников назвал боль сигналом, указывающим на инфаркт

Врач Александр Мясников заявил, что боль может быть важным признаком инфаркта и предупредил об особых рисках при «тихом» течении болезни.

Источник: Аргументы и факты

Боль является важным сигналом тревоги, который может указывать на развитие инфаркта, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Выступая в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1», он пояснил, что болевые ощущения при ишемии выполняют защитную функцию. По словам Мясникова, боль заставляет человека остановиться и обратить внимание на опасное состояние.

При этом врач отметил, что особую группу риска составляют люди, у которых инфаркт протекает без боли. Отсутствие болевого сигнала, по его словам, существенно затрудняет своевременное распознавание угрозы и повышает вероятность тяжелых последствий.

Ранее Александр Мясников также высказывался о вопросах укрепления здоровья. В частности, он рассказывал о подходах к подготовке организма к зимнему купанию, подчеркнув, что даже регулярные закаливающие процедуры не дают полной гарантии безопасности и требуют взвешенного решения.