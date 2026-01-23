Путину рассказали о выращивании безопасного картофеля для чипсов

Президенту России Владимиру Путину во время посещения МФТИ представили разработки по созданию картофеля с пониженным уровнем вредных веществ при жарке, а также при производстве чипсов и картофеля фри. Как рассказала студентка вуза Уткина, за последний год учёным удалось разработать собственные инструменты генного редактирования.