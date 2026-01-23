Ричмонд
Путину рассказали о выращивании безопасного картофеля для чипсов

Президенту России Владимиру Путину во время посещения МФТИ представили разработки по созданию картофеля с пониженным уровнем вредных веществ при жарке, а также при производстве чипсов и картофеля фри. Как рассказала студентка вуза Уткина, за последний год учёным удалось разработать собственные инструменты генного редактирования.

Источник: Life.ru

«Мы за прошедший год успешно разработали свои инструменты и получили уже модельные растения с измененными генами с точными изменениями и новыми признаками», — сказала Уткина.

Отдельный проект посвящён картофелю с повышенной лежкостью и более длительным сроком хранения, а также с менее вредными свойствами при термической обработке. Речь идёт о снижении образования нежелательных соединений при жарке и промышленной переработке.

Напомним, что Владимир Путин посетил МФТИ в Долгопрудном. Визит был приурочен к предстоящему празднику День российского студенчества, которое традиционно отмечается 25 января. Ожидается, что глаза государства встретится со студентами и выпускниками вуза.

