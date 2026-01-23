В Ростовской области из-за непогоды на трассах начали работать пункты обогрева

В Ростовской области на федеральных и региональных автодорогах начали работать специальные пункты обогрева. Такие меры, как сообщили в главном управлении МЧС России по региону, приняты в связи с ожидаемыми сложными погодными условиями в период с 23 по 26 января.
Мобильные пункты размещены на трассе М-4 «Дон» и ряде других региональных дорог. Их цель — помочь водителям, оказавшимся в пути в непогоду. В этих точках можно согреться, воспользоваться зарядкой для телефона, выпить горячий чай и переждать неблагоприятные условия.
Пункты обогрева расположены на следующих километрах дорог:
— 1000 км, 983 км, 929 км, 1014 км, 1056 км, 1086 км и 853 км трассы М-4 «Дон»;
— 316 км и 216 км трассы Р-260;
— 82 км и 52 км трассы Р-280;
— дорога «Волгодонск — Морозовск».
Спасатели настоятельно рекомендуют автолюбителям быть крайне внимательными на скользких дорогах, строго соблюдать скоростной режим и при необходимости без колебаний обращаться за помощью.
Для оперативного реагирования в экстренных ситуациях людям следует помнить о телефонах службы спасения: едином номере «112», номере пожарно-спасательной службы «101» или телефоне доверия донского главка МЧС 8 (863) 239−99−99.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.